В Омске у Навального не нашли ингибиторов холинэстеразы, но сразу вкололи атропин. Обобщение

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Проведенные в Омске исследования на наличие в организме оппозиционера Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которые, по утверждению берлинской клиники Charite стали причиной интоксикации, дали отрицательный результат, заявил заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - сказал Сабаев в понедельник "Интерфаксу".

По его словам, у Навального "отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы".

Charite: действие яда подтверждено

В понедельник в клинике Charite в Берлине, куда доставили Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.

"Группа врачей обследовала пациента незамедлительно после прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях", - сказано в заявлении клиники, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Навального, который находится в искусственной коме, лечат в соответствии с диагнозом - противоядием атропин.

"Пациент находится на станции интенсивной терапии и по-прежнему в искусственной коме. Состояние его здоровья серьезное. В настоящий момент опасности для жизни нет", - говорится в заявлении клиники.

Немецкие врачи отметили, что "исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, не могут быть исключены".

Атропин вкололи в первые минуты

Со своей стороны, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых заявил, что немецкие врачи продолжают лечить Навального назначенным в России препаратом и о клинической картине отравления говорили и российские медики.

"Для меня ничего нового пока в заявлениях коллег из "Шаритэ" не прозвучало. Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. Ну, во-первых, о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было", - сказал Теплых "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, эта же версия прорабатывалась и российскими врачами в первый же день поступления пациента, "но подтверждения не нашла".

"Что касается атропина, который коллеги назначили для лечения, то в первые минуты после поступления инъекции этого препарата пациенту были сделаны. В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения", - отмечает Теплых.

Он заметил, что наличие такой клинической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни.

"Самое главное, что я услышал: пациенту в результате перевозки хуже не стало. Будем надеяться, что улучшение состояния больного, которое произошло еще в Омске, будет продолжаться. Мы готовы к взаимодействию с немецкими коллегами", - сказал он.

Ошибка или дезинформация?

В свою очередь заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что Навальный был отравлен.

"Я сейчас не могу откомментировать этот вопрос. Конечно, мы будем разбираться, мы ошиблись или лаборатория, или это все дезинформация", - заявил Калиниченко в понедельник вечером агентству "Интерфакс-Сибирь".

Врач напомнил, что диагноз "отравление неизвестным веществом" у медиков был с самого начала, анализы были направлены специалистам судебно-медицинской экспертизы. "И до получения отрицательных результатов у нас все время стоял диагноз острого отравления", - сказал Калиниченко.

Результаты исследований

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию городской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. 24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить. Об этом же ранее заявляли соратники оппозиционера.

Между тем 22 августа в Минздраве Омской области заявили, что обладают результатами всех проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения. В ведомстве напомнили, что одной из версии состояния пациента было отравление неопознанным токсином, однако после проведенных анализов омские врачи не обнаружили наличия опасных веществ в организме Навального.

"Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента). Параллельно в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента", - уточнили в омском Минздраве.

24 августа Минздрав Омской области сообщил, что омская больница передаст немецкой клинике результаты исследований и анализы Навального. Кроме того, россияне уже передали немецким коллегам изображения МРТ.