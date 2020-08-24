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В Омске у Навального не нашли ингибиторов холинэстеразы, но сразу вкололи атропин. Обобщение

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Проведенные в Омске исследования на наличие в организме оппозиционера Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которые, по утверждению берлинской клиники Charite стали причиной интоксикации, дали отрицательный результат, заявил заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - сказал Сабаев в понедельник "Интерфаксу".

По его словам, у Навального "отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы".

Charite: действие яда подтверждено

В понедельник в клинике Charite в Берлине, куда доставили Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.

"Группа врачей обследовала пациента незамедлительно после прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях", - сказано в заявлении клиники, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Навального, который находится в искусственной коме, лечат в соответствии с диагнозом - противоядием атропин.

"Пациент находится на станции интенсивной терапии и по-прежнему в искусственной коме. Состояние его здоровья серьезное. В настоящий момент опасности для жизни нет", - говорится в заявлении клиники.

Немецкие врачи отметили, что "исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, не могут быть исключены".

Атропин вкололи в первые минуты

Со своей стороны, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых заявил, что немецкие врачи продолжают лечить Навального назначенным в России препаратом и о клинической картине отравления говорили и российские медики.

"Для меня ничего нового пока в заявлениях коллег из "Шаритэ" не прозвучало. Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. Ну, во-первых, о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было", - сказал Теплых "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, эта же версия прорабатывалась и российскими врачами в первый же день поступления пациента, "но подтверждения не нашла".

"Что касается атропина, который коллеги назначили для лечения, то в первые минуты после поступления инъекции этого препарата пациенту были сделаны. В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения", - отмечает Теплых.

Он заметил, что наличие такой клинической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни.

"Самое главное, что я услышал: пациенту в результате перевозки хуже не стало. Будем надеяться, что улучшение состояния больного, которое произошло еще в Омске, будет продолжаться. Мы готовы к взаимодействию с немецкими коллегами", - сказал он.

Ошибка или дезинформация?

В свою очередь заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что Навальный был отравлен.

"Я сейчас не могу откомментировать этот вопрос. Конечно, мы будем разбираться, мы ошиблись или лаборатория, или это все дезинформация", - заявил Калиниченко в понедельник вечером агентству "Интерфакс-Сибирь".

Врач напомнил, что диагноз "отравление неизвестным веществом" у медиков был с самого начала, анализы были направлены специалистам судебно-медицинской экспертизы. "И до получения отрицательных результатов у нас все время стоял диагноз острого отравления", - сказал Калиниченко.

Результаты исследований

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию городской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. 24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить. Об этом же ранее заявляли соратники оппозиционера.

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Между тем 22 августа в Минздраве Омской области заявили, что обладают результатами всех проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения. В ведомстве напомнили, что одной из версии состояния пациента было отравление неопознанным токсином, однако после проведенных анализов омские врачи не обнаружили наличия опасных веществ в организме Навального.

"Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента). Параллельно в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента", - уточнили в омском Минздраве.

24 августа Минздрав Омской области сообщил, что омская больница передаст немецкой клинике результаты исследований и анализы Навального. Кроме того, россияне уже передали немецким коллегам изображения МРТ.

Хроника 20 – 24 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Омск Германия

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