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В Петербурге завели уголовное дело на мать пьяного ребенка

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении матери девятилетнего мальчика, который 22 августа был доставлен в больницу с алкогольным отравлением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мальчика нашли в тяжелом состоянии на участке рядом с домом в Красносельском районе. Позднее была задержана его 26-летняя мать.

Полицию к ребенку вызвали очевидцы, рассказывал информированный источник "Интерфакса".

"Ребенка забрала бригада скорой помощи до приезда полиции. У мальчика установлено острое отравление этанолом средней степени, состояние тяжелое, госпитализирован. Он инвалид детства с эпилепсией и задержкой развития", - отметил собеседник агентства.

Уголовное дело на мать мальчика завели 24 августа по статье об оставлении в опасности (статья 125 УК). Женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до года лишения свободы.

Петербург МВД

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