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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:34

Посадившая ребенка за руль выпившая москвичка стала фигурантом уголовного дела

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины, которая посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка, когда сама была пьяной. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Предварительно установлено, что инцидент произошел 25 января. Женщина ехала по городу в каршеринговой машине, она была пьяной и допустила малолетнего ребенка к управлению. В этот момент на заднем сиденье находился еще один ребенок, отметили в СК.

Уголовное дело возбудили по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 151.2 УК).

Подозреваемую ищут.

Москва СКР

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