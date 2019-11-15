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СКР завел дело на эксперта, выявившего алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о халатности в рамках расследования гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области летом этого года.

На сайте СКР сообщается в пятницу, что "халатность усматривается в действиях судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения ГКУЗ "Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Сергея Насонова". Следствие считает, что Насонов в период с 13 июля по 5 сентября 2019 года "не исполнил в полном объеме свои должностные обязанности" при проведении судебно-медицинского исследования тела погибшего ребенка.

В частности, после получения информации о ДТП он не выехал на место происшествия и не принял участия в осмотре тела. Судебно-медицинское исследование трупа эксперт начал лишь 15 июля, взяв только кровь погибшего. Кроме того, образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию несколько дней хранился вне холодильной камеры.

СКР отмечает, что "после получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату, вызывающему явное подозрение, не принял мер к его дополнительной проверке и сохранности исследованных образцов крови мальчика, которые позднее были уничтожены по истечении срока хранения".

Следствие ходатайствует об отстранении Насонова от должности.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в июле 2019 года. Ребенок на велосипеде выехал на проселочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль, за рулем которого находился полицейский. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), которое передано для расследования в Главное следственное управление СКР.

После ДТП эксперт обнаружил в крови у ребенка 0,51 промилле алкоголя, с чем категорически не были согласны родственники погибшего мальчика. С тем, что погибший был пьян, также не согласилась детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая запросила результаты прокурорской проверки по данному делу.

В октябре сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать это дело, вызвавшее большой резонанс, в центральный аппарат ведомства. Ранее Бастрыкин взял под личный контроль расследование этого дела.

СКР Кировская область Сергей Насонов

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