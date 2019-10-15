СКР проверит сообщения о якобы пьяном ребенке, погибшем в ДТП под Кировом

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик, сообщает Следственный комитет во вторник.

ДТП произошло в июле этого года. Ребенок на велосипеде выехал на проселочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения".

По данным следствия, за рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции - оперативный дежурный дежурной части пункта полиции "Немский" МО МВД России "Кильмезский".

Как отмечает СКР, из сообщений СМИ следует, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя.

Эти результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка. Близкие мальчика опасаются, что виновный уйдет от ответственности.

В связи с этим глава СКР "поручил дать исчерпывающую оценку поступившей информации, изучить все доводы и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы".

"Пьяный" ребенок в Балашихе

Похожий скандал разгорелся летом 2017 года в подмосковной Балашихе. 15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели шестилетнего мальчика под колесами автомобиля, которым управляла 31-летняя женщина, во дворе жилого дома. В сообщении отмечалось, что ей предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть.

Однако судмедэксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения. Это обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.

Водитель Ольга Алисова, у которой был ребенок в возрасте семи лет, была признана виновной. Ей было назначено наказание в виде 3 лет колонии-поселения.

Эксперт, ошибочно определивший алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка, получил 10 месяцев исправительных работ.