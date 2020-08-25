Песков не увидел в Белоруссии угрозы российскому бизнесу и гражданам

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не видят какой-либо угрозы для российских граждан и российского бизнеса в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно следим за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса. Очень внимательно следим за ситуацией. Мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Белоруссии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу российским компаниям в Белоруссии.

Он отметил, что российские власти "не хотели бы сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам бизнеса (российского) и создавать неконкурентную реальность". "Это было бы, конечно, крайне нежелательно. Поводов для этого никаких сейчас нет", - добавил Песков.

Ситуация в "Яндексе"

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" эвакуировал часть сотрудников, работающих в Белоруссии, после проведения обысков в минском офисе. Тех, кто отказался уезжать из страны, вывезли за город, пишет издание.

"Яндекс" создал специальный оперштаб, который помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь в случае необходимости, отметили источники The Bell.

Пресс-служба "Яндекса" заявила "Интерфаксу", что сотрудники минского офиса уже несколько месяцев работают удаленно. "Некоторые сотрудники уехали из города", - сказалл представитель компании, не уточнив детали. По его словам, всего в Минске работает порядка 300 человек.

13 августа офисы "Яндекса" и Uber в Минске были заблокированы сотрудниками ГУБОПиК Белоруссии. Силовики провели в офисах обыски, однако интернет-компания заявляла, что никакое оборудование и документы не изымались.

В связи событиями в Белоруссии Rakuten, владелец Viber, принял решение закрыть офис в Минске и перевести всех сотрудников на удаленку. Также компания рассматривает возможность прекращения инвестирования в экономику страны.

Рефинансирование кредитов

Москва готова изучить предложения белорусской стороны по рефинансированию российских кредитов Минску в случае их поступления, сообщил Песков.

"Это вопрос абсолютно экономический, и поэтому если такие предложения будут сделаны, они будут рассматриваться нашим Минфином. То есть, это предмет переговоров", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия рефинансировать долг Белоруссии.

Песков также отметил, что "в целом вопросы, связанные с предложениями о рефинансировании тех или иных сегментов долга белорусской стороны к российской, они и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее".

Отношения с белорусской оппозицией

При этом Песков отметил, что в Кремле приветствуют заявления представителей координационного совета белорусских оппозиционеров о том, что их отношение к России не ухудшилось.

"Это прекрасно, это можно только приветствовать, и мы действительно надеемся на то, что в целом в Белоруссии абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути наших двусторонних отношений", - сказал он журналистам, комментируя заявление члена президиума совета Павла Латушко.