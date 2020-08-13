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Вооруженные люди покинули офисы "Яндекса" в Минске

Вооруженные люди покинули офисы "Яндекса" в Минске
Фото: Reuters

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные люди, которые ранее в четверг заблокировали офисы "Яндекса" в Минске, покинули их, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе интернет-компании.

В "Яндексе" пояснили, что вооруженные люди представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Белоруссии и провели там обыски.

"Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались", - сообщили в компании.

Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске, где находились несколько сотрудников компании.

При этом в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску заявили, что их сотрудники в этом офисе никакие мероприятия не проводят, в пресс-службе Комитета госконтроля и ГУВД Мингорисполкома тоже не подтвердили, что в офисах "Яндекса" работают представители их ведомств.

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