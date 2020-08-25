Минфин Белоруссии намерен оптимизировать расходы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Государство оптимизирует свои расходы, от некоторых из них откажется, но сокращения не затронут социальные обязательства, в том числе по зарплатам, заявил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов. Его цитирует "БелТА".

По словам главы Минфина, определенный недобор доходов в республиканском бюджете создает "достаточно большие трудности в финансировании расходов с точки зрения предыдущих лет".

"Но с учетом того, что у нас есть определенный объем остатков, который мы сформировали в предыдущие годы, все социальные обязательства мы выплатим. Что касается заработной платы, поддержки фонда соцзащиты по пенсиям - здесь все будет реализовано", - заверил Селиверстов.

Недобор доходов бюджета по итогам года он спрогнозировал на уровне 3-4 млрд белорусских рублей. По его словам, в 2020 году упали поступления в бюджет от крупных предприятий, на деятельности которых отразилось закрытие рынков на фоне пандемии. В начале года были определенные вопросы и с поставами нефтепродуктов.

Местные бюджеты, из которых финансируются основные социальные обязательства, исполняются стабильно, добавил министр.

Платежи Белоруссии по валютному госдолгу в этом году составляют около $3,6 млрд, причем $2 млрд государство уже выплатило. "Мы в начале года рефинансировали часть долга. Еще у нас есть в проработке сделки, в том числе с российскими банками здесь. Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим", - заверил Селиверстов.

Комментируя определенную турбулентность на рынке внешних заимствований в отношении Белоруссии, министр отметил, что там время от времени бывают колебания. Он не считает, что они будут долгосрочными.

Говоря о колебаниях на валютном рынке и их влиянии на госбюджет, министр предложил смотреть на эту ситуацию с двух сторон. "Выплаты, которые привязаны к доллару, будут несколько увеличиваться. Что же касается доходов от таких, например, экспортеров, как "Беларуськалий", они, наоборот, будут прирастать", - сказал он.

По словам Селиверстова, Белоруссия уже внесла основную часть взносов в уставные фонды международных организаций, и на эти расходы колебания на валютном рынке серьезно не повлияют.

"Понимая наше наличие золотовалютных резервов, то, что мы рассчитываемся по долгам, каких-то экономических рисков, что вся эта ситуация как-то изменится, здесь нет. Но с точки зрения влияния на бюджет оно, конечно, будет", - резюмировал глава Минфина.

На этом совещании президент Александр Лукашенко потребовал, чтобы были выполнены все социальные обязательства, в том числе обещание, что зарплата бюджетников должна быть 80% от средней зарплаты по стране. Про пенсии он отметил, что "это святое".

"Конечно, время непростое. Мы очень большие деньги бросили на лечение людей от коронавируса, плюс еще напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам, так называемые акции, митинги - никто же деньги из них не считает. Но мы уже видим потерь на 500 млн, а сколько будет косвенных потерь - вопрос", - заметил глава государства.

24 августа Федерация профсоюзов Белоруссии призвала не поддаваться на провокации и попытки дестабилизировать работу предприятий. Отдельно организация призвала граждан "не совершать необдуманных действий по дестабилизации денежно-кредитной системы страны".

Профсоюзы также попросили правительство сдержать инфляцию и не допустить роста цен на социально значимые товары и услуги.