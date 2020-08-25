The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" эвакуировал из Белоруссии часть сотрудников, работающих в этой стране, после проведения обысков в минском офисе, пишет The Bell со ссылкой на источники. Тех, кто отказался уезжать из страны, вывезли за город, пишет издание.

По данным его собеседников, "Яндекс" создал специальный оперштаб, который помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь в случае необходимости.

В пресс-службе "Яндекса" сказали "Интерфаксу", что сотрудники минского офиса уже несколько месяцев работают удаленно. "Некоторые сотрудники уехали из города", - добавил представитель компании, не уточнив детали. По его словам, всего в Минске работает порядка 300 человек.

13 августа в офисы "Яндекса" и Uber в Минске приходили вооруженные сотрудники ГУБОПиК Белоруссии и в течение некоторого времени блокировали помещения вместе с сотрудниками. Силовики провели в офисах обыски, однако интернет-компания заявляла, что в ходе этого никакие оборудование или документы не были изъяты.

В связи происходящим в Белоруссии Rakuten, владелец Viber, решил закрыть офис в Минске, перевел всех сотрудников на дистанционную работу. Гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа сказал 22 августа, что рассматривает вопрос прекращения инвестирования в белорусскую экономику. По его словам, в августе задерживали двух сотрудников разработчика. Одного отпустили, а второй попал в больницу с тяжелыми травмами.