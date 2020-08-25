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"Ростех" и Минобороны договорились о поставке техники на 300 млрд руб.

"Ростех" и Минобороны договорились о поставке техники на 300 млрд руб.
Вертолет Ми-38
Фото: Вертолеты России

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ и предприятия "Ростеха" заключили новые контракты на поставку техники на сумму свыше 300 млрд рублей, предусмотрены поставки истребителей Су-35, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе".

"Минобороны России и Госкорпорация Ростех в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" подписали ряд соглашений на общую сумму более 300 млрд рублей", - сообщили в "Ростехе" во вторник.

"Министерству обороны будет поставлена передовая авиационная продукция – истребители Су-35С, Су-34 и Су-30СМ2, учебно-боевые самолеты Як-130 и транспортные самолеты Ил-76МД-90А", - заявили в "Ростехе".

Там заявили, что соглашения касаются поставок новой техники и боеприпасов, модернизации существующего парка военной техники, а также новых перспективных разработок для российских вооруженных сил.

Минобороны РФ Ростех Су-35

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