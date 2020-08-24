Российские военные получат истребитель Су-57 до конца года

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Первый серийный истребитель Су-57 будет передан военным до конца года, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ответ на вопрос журналиста.

По его словам, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина развернул всю необходимую работу и исполняет свои обязательства перед Минобороны.

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 планировалось передать Минобороны РФ в конце 2019 года, однако самолет потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки.

Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационных полка.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа", произведенный Объединенной двигателестроительной корпорацией, обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость. Его летные испытания начались в декабре 2017 года. С 2023 года начнутся серийные поставки самолетов уже с новыми двигателями.

На форуме "Армия-2019" сообщалось о заключении контракта на закупку для Су-57 перспективных ракет "воздух-воздух" - "изделие-180" (по данным СМИ, модификация ракеты средней дальности Р-77).

В сентябре 2018 года глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов заявил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение, в том числе, сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М. Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках, что является одним из требований к пятому поколению истребителей. По словам вице-премьера Юрия Борисова, "с внутрифюзеляжным вооружением у Су-57 всё в порядке".