Шойгу показали в Кубинке Су-57, Ми-28НМ и беспилотник "Охотник"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу перед открытием форума "Армия-2020" в Подмосковье осмотрел выставку новейшей авиатехники.

Шойгу начал с осмотра закрытой части, на которой представители предприятий оборонно-промышленного комплекса показали ему многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ и перспективный тяжелый беспилотник "Охотник".

Как отметил гендиректор компании "Сухой" Илья Тарасенко, некоторые представленные на форуме разработки "уже внедрены и производятся серийно".

Министр также ознакомился с беспилотником "Альтиус", истребителями Су-35С и МиГ-35, вертолетами Ка-52К, Ми-28Т, Ми-171Ш, представленными на открытой части экспозиции.

После осмотра экипажи самолетов Су-57 и МиГ-35 продемонстрировали в воздухе летные возможности этой авиационной техники.