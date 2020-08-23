Форум "Армия-2020" открывается в Подмосковье

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Церемония открытия Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" и Армейских международных игр "АрМИ-2020" состоится в воскресенье в парке "Патриот" (Московская область).

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил ранее, что "в этом году форум станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны".

"Запланированы масштабные выставочные, демонстрационные и научно-деловые программы, зрелищные мероприятия культурно-исторической направленности. Около полутора тысяч организаций и предприятий промышленности представят более 28 тысяч экспонатов", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России в пятницу в Москве.

По его словам, на форуме ожидается участие представителей 92 стран.

"18 делегаций возглавят министры и заместители министров обороны", - отметил Шойгу.

Он также сообщил, что в статическом и динамическом показах примет участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.

В рамках форума, сказал министр, предусмотрено свыше 180 научно-деловых мероприятий по актуальным проблемам безопасности, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса страны.

"На полях форума пройдут двусторонние встречи и переговоры с главами делегаций иностранных государств", - сказал Шойгу.

Говоря об АрМИ-2020, которые также стартуют в воскресенье, министр сообщил, что "в течение двух недель на полигонах пяти государств будут демонстрировать мастерство и профессиональные навыки 156 команд из 32-х стран".

Пресс-служба российского правительства сообщила в субботу, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 августа в парке "Патриот" примет участие в церемонии открытия МВТФ "Армия-2020" и АрМИ-2020.

"Также председатель правительства осмотрит экспозиции новейших образцов вооружения, военной и специальной техники", - говорилось в сообщении.

МВТФ "Армия-2020", на котором планируется представить современные и перспективные образцы оружия, военной техники и технологий, пройдет на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) "Патриот", на подмосковном аэродроме "Кубинка" и на полигоне "Алабино" (Московская область).

Минобороны РФ ранее сообщало, что помимо КВЦ "Патриот" мероприятия научно-деловой программы форума "Армия-2020" "пройдут в период с 23 по 28 августа "также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ключевыми научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска".