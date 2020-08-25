Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 25.08В России 966 189+4 696В мире 23 647 377+226 959

МИД РФ назвал отравление Навального невыгодным российскому руководству

МИД РФ назвал отравление Навального невыгодным российскому руководству
Транспортировка Алексея Навального из омской больницы в Германию
Фото: Reuters

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Умышленное отравление оппозиционера Алексея Навального невыгодно для российского руководства, заявили во вторник в МИД РФ.

"Неизбежно возникает вопрос - кому это выгодно? Российскому руководству - явно нет", - говорится в сообщении, распространенном МИД России.

На Смоленской площади подчеркнули, что в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана с российской стороны говорилось "о готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые "дела А.В.Литвиненко и Скрипалей", о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ".

В РоссииДума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокацииЧитать подробнее

В МИД РФ добавили, что российская сторона обратила внимание американского представителя "на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении Навального".

На Смоленской площади подчеркнули, что в Москве считают оскорбительными звучащие на Западе обвинения в адрес России в попытках скрыть истину в ситуации с Навальным. "Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь", - говорится в комментарии МИД России.

"Полные данные истории болезни пострадавшего были ими переданы бригаде немецких врачей, прибывших в Омск для транспортировки Навального в берлинскую клинику "Шаритэ". Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях", - подчеркнули на Смоленской площади.

Версия об отравлении Навального

Навальному стало плохо 20 августа во время авиамерелета из Томска в Москву. Он попал в реанимацию омской больницы, а утром 22 августа его привезли в Германию - на лечение в берлинскую университетскую клинику Charite.

Немецкие врачи 24 августа заявили, что результаты обследования Навального свидетельствуют о его отравлении.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт накануне заявил, что Навальный в Германии взят под охрану, так как в его отношении "с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления".

Хроника 20 – 25 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
МИД РФ Алексей Навальный

Новости

Тестирование вакцины центра Гамалеи начнется в клиниках 4-5 сентября

Тестирование вакцины центра Гамалеи начнется в клиниках 4-5 сентября

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Навальный попал в больницу

Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Школам запретили собирать с классов деньги на термометры и санитайзеры

Допустимую площадь баров в Петербурге готовы снизить до 20 кв.м

"Ростех" и Минобороны договорились о поставке техники на 300 млрд руб.

"Ростех" и Минобороны договорились о поставке техники на 300 млрд руб.

Минобороны РФ заказало разработку морского вертолета "Минога"

Дело журналиста Ивана Сафронова

Сафронов не стал давать показания из-за неконкретности обвинения

Сафронов не стал давать показания из-за неконкретности обвинения

ФАС возбудила дело в отношении российской "дочки" Lindt

ФАС возбудила дело в отношении российской "дочки" Lindt
Борьба с "Боярышником"

Виновники смерти 63 иркутян от "Боярышника" получили до 9 лет колонии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');