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Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

По мнению спикера, на возможность провокации указывают заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, последовавшие за вывозом оппозиционера в Германию.

В то же время председатель Госдумы поблагодарил канцлера Германии за оказание помощи гражданину России.

Версия об отравлении Навального

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Он попал в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

24 августа там заявили, что результаты обследования Навального говорят о его отравлении.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт накануне заявил, что Навальный в Германии взят под охрану, так как в его отношении "с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления". Меркель, в свою очередь, вечером в понедельник заявила, что виновные в отравлении Навального должны быть привлечены к ответственности.

Хроника 20 – 25 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Госдума Алексей Навальный

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