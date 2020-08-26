Минприроды надеется без суда добиться компенсации ущерба от ЧП под Норильском

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минприроды надеется на досудебное урегулирование с "Норникелем" вопроса о возмещении вреда окружающей среде после аварии на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании", заявил журналистам глава ведомства Дмитрий Кобылкин. По его словам, в этом заинтересованы все стороны.

Министерство сейчас ждет ответа от "Норникеля", добавил он.

"Норникель" и Росприроднадзор взаимодействуют в рабочей группе, созданной согласно приказу Минприроды от 30 июля, следует из письма. Задача рабочей группы - подготовка "дорожной карты" для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. В начале августа "Норникель" предложил чиновникам уточнить размер ущерба, нанесенного экосистеме, после завершения работ по ликвидации последствий.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на норильской ТЭЦ в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд). Ведомство направило требование о добровольном возмещении ущерба "дочке" "Норникеля" АО "НТЭК", на объектах которой произошла авария.

"Норникель" обещал оспорить размер вреда. Компания полагает, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. С учетом того, что компания начала ликвидацию последствий незамедлительно, применение штрафного коэффициента необоснованно, считает "Норникель". По мнению компании, некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку она была рассчитана до окончания сбора разлившегося в этом районе горючего.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. Там из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара с соляркой разлилось 21 100 тонн нефтепродуктов, они попали на почву и в водоемы.