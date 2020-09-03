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"Норникель" завершил вывоз загрязненного грунта с места ЧП под Норильском

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На месте технологической катастрофы под Норильском завершены работы по перекачке водно-топливной смеси с дельты реки Амбарной, сообщили в пресс-службе "Норникеля". Также завершен вывоз загрязненного грунта с территории.

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Последние четыре незаполненные емкости перебазировали в район хвостохранилища "Лебяжье". Топливно-водяную смесь продолжают сепарировать, рекультивация земель начнется летом 2021 года", - говорится в сообщении.

Для сепарирования смеси компания приобрела специальную установку. Отделенное от воды дизтопливо будет храниться в резервуарном парке, а затем его перевезут в хранилище ТЭЦ-3.

Для работы с грунтом "Норникель" ищет сертифицированную методику. На решение проблемы у компании 11 месяцев с момента складирования, напомнил через пресс-службу первый вице-президент "Норникеля" Сергей Дьяченко.

Перекачку нефтепродуктов с места разлива топлива начали в начале августа. Для этого две компании - "Нефтетанк" и "Политехника" - специально построили два трубопровода длинной более 30 км каждый. Водно-топливная смесь перекачивалось в район хранилища промотходов "Лебяжье", где смонтирован 81 резервуар и установлено оборудование для сепарации.

На реке Амбарной продолжается щадящая промывка береговой линии, которой занимается специализированное аварийно-спасательное формирование "Природа". Эта работа продлится до первых заморозков.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу "Норникеля") просел свайный фундамент резервуара с соляркой, произошла разгерметизация и на землю и в реки вылилось 21 000 тонн нефтепродуктов. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей предприятия. На территории разлива топлива объявлен режим ЧС федерального уровня.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 03 сентября 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норникель ТЭЦ-3 Норильск Амбарная Сергей Дьяченко Красноярский край

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