Доллар подорожал на 24 копейки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет на спаде интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,43-75,62 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 24,25 копейки, до 75,57 рубля за доллар. Евро подорожал на 4,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 15,51 копейки к уровню закрытия вторника, до 81,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,0574 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,1685 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Внимание трейдеров направлено на стартующее в четверг мероприятие Федерального резервного банка Канзас-Сити, где запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

Дополнительное давление на рубль оказывает рост антироссийских санкционных рисков, о которых накануне заявил замгоссекретаря США Стивен Биган. Во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым он допустил, что Вашингтон примет серьезные меры против Москвы, если информация об отравлении Алексея Навального подтвердится.

Цены на нефть, достигнувшие по итогам торгов во вторник максимумов с 5 марта, демонстрируют небольшое разнонаправленное движение в ожидании урагана Лаура, приближающегося к Мексиканскому заливу.

Ураган, которому присвоена третья категория, обрушится на побережье Техаса и Луизианы в среду вечером или утром в четверг, предупреждает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Порядка 84% нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей в Мексиканском заливе уже остановлено, сообщает Bloomberg. Cheniere Energy сообщила о временном прекращении операций крупнейшего в США СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане. Нефтеперерабатывающие компании, включая ExxonMobil и Citgo Petroleum, также сокращают производство, либо закрывают предприятия в регионе. В связи с этим цены на бензин в США подскочили до максимумов с начала марта.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,22% - до $45,96 за баррель. За вторник Brent подорожала на 1,6%. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 0,16% - до $43,28 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,7%.

Эксперты считают, что последствия урагана для цен на нефть будут кратковременными, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу, и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей.