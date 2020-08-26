Бумаги "Яндекса" впервые превысили рубеж в 5 тыс. рублей за штуку

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок (рост нефти компенсируется снижением акций в Азии); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2% во главе с раллирующими бумагами "Яндекса", впервые превысивших рубеж 5 тысяч рублей за штуку.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3035,59 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1268,28 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,5%.

Доллар вырос до 75,55 рубля (+0,22 рубля), золото просело до $1921,2 за тройскую унцию (-0,1%).

Выросли рублевые акции "Яндекса" (+2,1%, до 5090 рублей), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Башнефти" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%), "РусАла" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%).

Подешевели акции "Мечела" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Россетей" (-0,1%).

Подросли акции банка "Санкт-Петербург" (+0,5%) на фоне вышедшего отчета по МСФО: банк во втором квартале сократил чистую прибыль на 7,9% в годовом выражении (до 2 млрд рублей), а по итогам полугодия прибыль выросла на 3,6% (до 3,6 млрд рублей).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в среду спрос на российском рынке акций может оказаться под давлением внешнего фона. Рост доходности по суверенному долгу США (доходность 10-летних Treasuries вновь превысила 0,7% годовых) подразумевает снижение сравнительной привлекательности инвестиций на развивающихся рынках для глобальных инвесторов. На валютном рынке остается возможность дальнейшего роста доллара после закрытия предыдущих торгов выше уровня 75 руб.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, противоречивые экономические данные в США и продолжающийся рост числа случаев коронавируса уменьшили оптимизм рынков в отношении возможного лекарства от COVID-19.

Участники рынка ожидают выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в четверг в ходе ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле. Традиционно внимание будет приковано к перспективам монетарной политики и тем методам, которые могут применяться ФРС для возвращения инфляции к нормальным значениям. На ближайшее время драйверов для фондового рынка будет достаточно, однако американский рынок охотнее показывает позитивную динамику, игнорируя негативный новостной фон, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным: легкий рост сырьевых контрактов компенсируется небольшим снижением азиатских индексов. Однако для отечественного рынка акций более высокое значение имеют собственные риски, связанные с негативной риторикой западных партнеров. Поэтому рубль может продолжить слабеть, игнорируя сильную перепроданность.

Негатив, прежде всего, связан с политическим кризисом в Белоруссии, а также нездоровьем оппозиционера Алексея Навального, из-за которого выросли риски рефлекторных санкций.

С другой стороны, состоявшиеся переговоры США и КНР по торговым вопросам снимают часть рисков возобновления торговой войны между двумя ведущими экономиками мира. Рост цен на жилье в США сохраняется (индекс цен на жилую недвижимость S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях США вырос в июле на 3,5%), причем на фоне пандемии отмечен резкий рост цен на дома для одной семьи.

Негативное влияние на азиатские индексы может оказывать потребительская уверенность в США. Североамериканский рынок является основным для азиатского экспорта, поэтому менее активное потребление в США может негативно сказаться на доходах местных компаний. Нефть продолжает расти - пока шторм "Марко" успокаивается, ураган "Лаура" может достигнуть третьей категории. В Техасе и Луизиане эвакуируют до полумиллиона человек с побережья. В американском сегменте Мексиканского залива приостановлена добыча почти 1,56 млн баррелей в сутки. Дополнительным стимулом для роста котировок стал отчет API, отмечает Кочетков.

В США во вторник индексы S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,8%) поднялись до новых исторических максимумов, несмотря на смешанные экономические данные, инвесторов воодушевили сообщения о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства.

Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся "конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

Между тем, в среду в Азии преобладает коррекционное снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite потерял 1,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Инвесторы проявляют осторожность на фоне новых вспышек COVID-19 в мире и внимательно следят за новостями о разработке вакцины, пишет Bloomberg.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил 200 млрд юаней ($28,93 млрд) в финансовую систему посредством операций обратного РЕПО с целью поддержания достаточного объема ликвидности. Процентная ставка по 14-дневным операциям обратного РЕПО осталась на уровне 2,2%, говорится в сообщении НБК.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

Нефть утром в среду находится на максимуме с марта, цены растут в связи с приближением к Мексиканскому заливу урагана Лаура; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $45,96 за баррель (+0,2% и +1,6% во вторник), октябрьская цена WTI - $43,28 за баррель (-0,2% и +1,7% накануне).

Ураган, которому присвоена третья категория, обрушится на побережье штатов Техас и Луизиана в среду вечером или утром в четверг, предупреждает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Порядка 84% нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей в Мексиканском заливе уже остановлено, сообщает Bloomberg.

Во вторник Cheniere Energy сообщила о временном прекращении операций крупнейшего в США СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане.

Нефтеперерабатывающие компании, включая ExxonMobil и Citgo Petroleum, также сокращают производство, либо закрывают предприятия в регионе. В связи с этим цены на бензин в США подскочили до максимумов с начала марта.

Тем не менее, эксперты отмечают, что последствия урагана для цен на нефть будут кратковременными, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу, и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей. Официальный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов будет обнародован министерством энергетики США в среду в 17:30 по московскому времени.