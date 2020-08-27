Новый антирекорд по приросту случаев COVID зафиксирован в Крыму

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Число выявленных за сутки в Крыму новых случаев заражения коронавирусом впервые достигло 56, это пятый с начала августа антирекорд.

Как сообщил в четверг во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов, из 56 новых заболевших 21 выявлен при обращении за медпомощью, 25 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 - при скрининге здорового населения.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. При этом обязательная самоизоляция для жителей отменена, а 1 июля открыт курортный сезон для россиян.

Всего с начала года в Крыму выявлено 2187 заразившихся COVID-19, 27 пациентов умерли, 1557 выписаны с выздоровлением.

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 20 августа - 55 инфицированных, до этого 14 августа - 51 случай, 9 августа - 48, 5 августа - 39.