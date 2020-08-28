Второй за неделю антирекорд по числу случаев COVID отмечен в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Крыму число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом впервые превысило 80, это шестой с начала августа антирекорд.

"За 27 августа на территории республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции. 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 11 - при скрининге здорового населения (в том числе один - прибывший из другого субъекта России), один - завозной из Узбекистана", - сообщил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов во "Вконтакте".

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения COVID-19 действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей уже отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян.

Всего с начала года в Крыму выявлен 2 271 случай COVID-19. 30 пациентов умерли, 1580 были выписаны с выздоровлением.

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 26 августа - 56 инфицированных, до этого 20 августа - 55 случаев, 14 августа - 51, 9 августа - 48, 5 августа - 39.