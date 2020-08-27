Рубль слегка подешевел к доллару и подорожал к евро

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Курс доллара немного растет, евро, напротив, немного дешевеет на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,37-75,54 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 1,25 копейки и составил 75,39 рубля за доллар. Евро подешевел на 3 копейки до 89,21 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 0,67 копейки к уровню закрытия среды, до 81,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,79 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,54 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на стартующем в четверг мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити.

Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно в ожидании новостей от последствий появления урагана Лауры в Техасе и Луизиане.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,18%, до $45,72 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 0,16% - до $43,32 за баррель.

Ураган, которому уже присвоена четвертая категория, усилился в среду. Американские нефтегазовые компании в Мексиканском заливе были вынуждены приостановить работу почти 90% добывающих мощностей, пишет Trading Economics.

Поддержку ценам на нефть накануне оказали данные о коммерческих запасах в США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,69 млн баррелей - до 507,76 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,59 млн баррелей.