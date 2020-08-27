Brent подорожала до $45,75 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти меняются разнонаправленно в четверг, но остаются вблизи пятимесячных максимумов; трейдеры следят за новостями об урагане Лаура.

К 8:09 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,24%), до $45,75 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,22 (0,5%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к 8:14 дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,01 (0,02%), до $43,38 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,04 (0,09%).

Ураган, которому уже присвоена четвертая категория, усилился в среду. Американские нефтегазовые компании в Мексиканском заливе были вынуждены приостановить работу почти 90% добывающих мощностей, пишет Trading Economics.

Поддержку ценам на нефть накануне оказали данные о коммерческих запасах в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,69 млн баррелей - до 507,76 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Запасы бензина снизились на 4,58 млн баррелей и составили 239,18 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,39 млн баррелей, до 179,2 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,59 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,75 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 50 тыс. баррелей.

Данные Американского института нефти (API) ранее показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей.

Между тем опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире и случаях повторного заражения ограничивают рост котировок.