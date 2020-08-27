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Путин сообщил о хорошем самочувствии дочери, которая привилась от COVID-19

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин рассказал телеканалу "Россия 1", что его дочь добровольно привилась от коронавируса экспериментальной российской вакциной и сама приняла это решение с учетом своей профессии. О вакцинации одной из дочерей он говорил 11 августа, когда объявил о регистрации первой вакцины в Минздраве.

Пандемия коронавируса

"Она сказала, что приняла такое решение, как доброволец, и с учетом ее профессии", - сказал он.

По его словам, по работе она общается с большим количеством людей: "Чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной".

На первый день после прививки у дочери президента была температура 38,4 градуса, на второй день она упала до 37 градусов, у нее выработались антитела к коронавирусу.

"После второй прививки через 21 день тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально. Я только что с ней разговаривал по телефону. Она чувствует себя хорошо, слава богу", - сказал он.

Речь шла о вакцине Sputnik V, созданной в институте имени Гамалеи при Минздраве. Сейчас продолжаются ее клинические испытания. Производить ее будут Центр Гамалеи и "Биннофарм".

Директор центра Александр Гинцбург потом сказал журналистам, что не узнал дочери президента среди добровольцев.

Путин добавил, что в сентябре должна появиться вторая российская вакцина, созданная в новосибирском НИЦ "Вектор". Он считает, что они будут одинаково безопасны и эффективны и будут конкурировать.

Хроника 09 января – 27 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав коронавирус Владимир Путин США НИЦ им. Гамалеи

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