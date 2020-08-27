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В НИИ гриппа посоветовали разнести во времени вакцинацию от гриппа и COVID-19

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов считает, что между вакцинацией от гриппа и коронавируса следует выдержать паузу.

"С одной стороны, такие вакцины можно вводить одновременно без риска развития неблагоприятных последствий. Мы знаем вакцинные препараты, которые содержат антигены 2-5 возбудителей, они вводятся детям. Тем не менее, стандартная процедура - промежуток в 4 недели перед следующей вакциной", - сказал Лиознов в четверг в рамках пресс-конференции в "Интерфаксе".

В то же время Лиознов считает, что между вакцинацией от гриппа и COVID-19 стоит сделать перерыв.

"Эта вакцина – новый препарат, и, наверное, в этой ситуации имело бы смысл разнести вакцинацию во времени. Как мы понимаем, вакцинация нашей отечественной вакциной (центра Гамалеи - ИФ) будет проходить в рамках клинического исследования, и тут необходим чистый скрининг. То есть все-таки не одновременно", - сказал директор НИИ.

Сейчас продолжаются клинические испытания вакцины Sputnik V, созданной в институте имени Гамалеи при Минздраве. Производить ее будут Центр Гамалеи и "Биннофарм".

Ранее сообщалось, что в сентябре должна появиться вторая российская вакцина, созданная в новосибирском НИЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Она может подойти к этапу регистрации в октябре.

коронавирус Дмитрий Лиознов НИИ гриппа

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