Гинцбург посоветовал развести по времени прививки от гриппа и COVID-19

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург советует ставить прививку от гриппа и коронавируса по очереди - не раньше чем через три недели после первого укола.

"Лучше раздвинуть по времени эти две прививки на три недели", - сказал Гинцбург в эфире программы "Док-ток" на Первом канале во вторник.

Также он рассказал, что в Центре им. Гамалеи работают над созданием вакцины от нескольких инфекций одновременно, например, от гриппа и коронавируса.

В минувший понедельник, 14 сентября, в Москве начались медицинские обследования первых добровольцев, подавших заявку на участие в исследовании вакцины от коронавируса. По итогам осмотра и результатов анализов врачи отбирают кандидатов, у которых нет противопоказаний к вакцинации.

Первая партия вакцины Sputnik V от коронавируса производства Института Гамалеи выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска - в первую очередь медики. Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве.