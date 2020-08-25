Добровольцев для испытаний вакцины "Спутник V­" наберут на следующей неделе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - На следующей неделе начнется набор добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов, параллельно пойдет с применением в клинической практике", - сказал Мурашко журналистам во вторник.

Он также сообщил, что центр Гамалеи подал документы для пострегистрационных испытаний.

Источник ранее сообщил "Интерфаксу", что уже получено одобрение для проведения исследований со стороны центра экспертизы Минздрава, во вторник предстоит получение одобрения комитета по этике Минздрава. После этого еще должно быть получено одобрение департамента здравоохранения Москвы.

Росздравнадзор ранее сообщал, что в третьей фазе испытаний вакцины будут участвовать 2 тыс. человек. Третья фаза клинических исследований российской вакцины также пройдет за рубежом - в ОАЭ, Саудовской Аравии и ряде других стран.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре.

"С момента регистрации вакцины начинается третья фаза испытаний вакцины. Мы ожидаем, что десятки тысяч добровольцев будут привиты в течение месяца. С октября препарат начнут использовать для массовой вакцинации в России, опять-таки – на добровольной основе", - сказал Дмитриев.

Речь идет о вакцине "Спутник V­", созданной в Институте Гамалеи. Это векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовирусов. Доставлять генетическую информацию SARS-CoV-2 в клетки будет вектор – носитель на основе другого вируса. Два компонента вакцины — это препараты на основе двух разных векторов-аденовирусов. Людей иммунизируют ими в два этапа.

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Он также сообщил, что одна из его дочерей успешно привилась российской вакциной.

Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РФПИ получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран.

По адресу www.sputnikvaccine.com запущен первый информационный сайт о российской вакцине против коронавируса.

Вторая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции, которую производит ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора (ЭпиВакКорона), может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре.