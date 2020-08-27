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Сотня лет уйдет на восстановление редких деревьев в заповеднике Утриш

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) считают, что восстановление заповедника Большой Утриш в Краснодарском крае, пострадавшего от крупного пожара, займет не менее века, сообщает пресс-служба вуза.

"Для того, чтоб полностью восстановить утраченные лесные массивы можжевельников и фисташек, нужно не менее 100 лет. Ведь именно такой возраст был у погибших в пожаре деревьев", - приводятся в сообщении слова директора Ботанического сада вуза Татьяны Вардуни.

Она отметила, что в ходе пожара пострадали деревья, растения, занесенные в Красную книгу, в том числе вековые можжевельники и фисташки, а также почвенный покров заповедной территории.

"Думаю, уже после полной ликвидации пожара эксперты дадут детальную оценку материальному и физическому ущербу погибших в огне видов растительности", - сказала Вардуни.

"В заповеднике произрастает много уникальных растений, которые занесены в Красную книгу, и их потеря может нанести невосполнимый ущерб нашей флоре. Потребуются немалые средства для рекультивации территории и проведения восстановительных работ", - подчеркнула она.

Как сообщалось, накануне лесной пожар в государственном заповеднике "Утриш" в районе Анапы был полностью ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила 130 га.

Краснодарский край Анапа Утриш

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