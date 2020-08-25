Полиция заинтересовалась платной эвакуацией из зоны пожара под Анапой

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Полиция установила по меньшей мере одного предпринимателя в Анапе, бравшего деньги за эвакуацию туристов из зоны лесного пожара. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю во вторник.

"Установлен гражданин, житель Анапы, организовавший на судне эвакуацию отдыхающих из зоны пожара за плату. В настоящее время в отношении данного гражданина организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка его действиям", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что полиция продолжит устанавливать и других владельцев маломерных судов, которые требовали деньги за вывоз людей из зоны ЧС.

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о попытках ряда предпринимателей нажиться на эвакуации отдыхающих.

"Есть такая информация, мы разбираемся. Когда туда доставляли туристов – брали с них деньги. Потом, чтобы забрать обратно, требовали вдвое больше", - заявил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что ландшафтный пожар в лесной зоне заповедника "Утриш" под Анапой действует с понедельника. По состоянию на 14:00, огнем пройдено около 130 га. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует, жертв и пострадавших нет.

Ситуацию осложняет сильный ветер. В лесной зоне преобладают хвойные породы, сосна и можжевельник. Также действия пожарных затрудняет сложный природный ландшафт: скалистые и сыпучие склоны, труднодоступные места.

По данным пресс-службы администрации города-курорта, из района пожара были эвакуированы около тысячи туристов.