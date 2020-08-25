Губернатор Кубани считает туристов виноватыми в лесных пожарах

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что четыре крупных лесных пожара в регионе начались из-за того, что туристы небрежно обращаются с огнем. Он сказал это телеканалу "Россия 24".

По его словам, пожары возникли в районе Анапы, Туапсе, Геленджике и Новороссийске в излюбленных местах отдыха на дикой природе.

Наиболее сложная обстановка в заповеднике Утриш под Анапой, между Большим и Малым Утришем. В МЧС сообщали, что с территории людей эвакуировали в том числе катерами госинспекции по маломерным судам. На 14:00 по московскому времени площадь активного горения там составляла 3 га. Пожар тушили с воздуха.

В МВД Анапы возбудили уголовное дело о пожаре в заповеднике. Дело расследуется по ч. 2 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Кондратьев напомнил, что в 12 муниципальных образованиях Кубани в связи с засухой введен особый противопожарный режим: там нельзя жечь костры, а посторонним запрещено находиться в лесах.

Губернатор рассчитывает, что пожары в лесах удастся ликвидировать до вечера вторника.

"В целом ситуация немного улучшилась: в Туапсинском районе пожар потушен. В Новороссийске и Геленджике - возгорания локализованы. Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Анапе. Ожидается, что до конца суток все пожары будут потушены", - написал он в телеграме.