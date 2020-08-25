Около тысячи туристов эвакуированы из горящего леса под Анапой

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Массовая эвакуация отдыхающих проводится во вторник из кемпингов в окрестностях заповедника "Утриш" под Анапой из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщила пресс-служба муниципального образования.

Там уточнили, что всех желающих обеспечили водой, чаем и сухпайком. Организованы автобусы, чтобы туристы могли доехать до близлежащих населенных пунктов.

Природный пожар на территории государственного заповедника "Утриш" возник накануне. По информации муниципальных властей, на данный момент огнем пройдено порядка 82 га. Общий фронт составляет до пяти километров, активного горения - около 3 га.

В тушении задействованы 217 человек и 21 единица техники. Организован постоянный подвоз воды. К работе привлечены два вертолета и три катера МЧС России.

Решением исполняющего обязанности главы Анапы Василия Швеца в границах Супсехского сельского округа Анапы введен режим ЧС. Ситуация находится на постоянном контроле.

Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил эвакуировать туристов из районов черноморского побережья. В своем телеграм-канале он отметил, что крупные лесные пожары с понедельника тушат в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске.

"Ситуация осложнена тем, что лесная подстилка горит в труднодоступных местах, к тому же в крае установлен 5 класс пожароопасности. Все силы и средства брошены на ликвидацию огня, работает авиация, также ждем усиления из федерального центра", - сообщил глава региона.

Пресс-служба ГУ МЧС России по краю сообщила, что наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, где лесной пожар оказался между двух населенных пунктов - Большой Утриш и Малый Утриш.