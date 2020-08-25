Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
на 25.08В России 966 189+4 696В мире 23 647 377+226 959

Около тысячи туристов эвакуированы из горящего леса под Анапой

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Массовая эвакуация отдыхающих проводится во вторник из кемпингов в окрестностях заповедника "Утриш" под Анапой из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщила пресс-служба муниципального образования.

Там уточнили, что всех желающих обеспечили водой, чаем и сухпайком. Организованы автобусы, чтобы туристы могли доехать до близлежащих населенных пунктов.

Природный пожар на территории государственного заповедника "Утриш" возник накануне. По информации муниципальных властей, на данный момент огнем пройдено порядка 82 га. Общий фронт составляет до пяти километров, активного горения - около 3 га.

В тушении задействованы 217 человек и 21 единица техники. Организован постоянный подвоз воды. К работе привлечены два вертолета и три катера МЧС России.

Решением исполняющего обязанности главы Анапы Василия Швеца в границах Супсехского сельского округа Анапы введен режим ЧС. Ситуация находится на постоянном контроле.

Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил эвакуировать туристов из районов черноморского побережья. В своем телеграм-канале он отметил, что крупные лесные пожары с понедельника тушат в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске.

"Ситуация осложнена тем, что лесная подстилка горит в труднодоступных местах, к тому же в крае установлен 5 класс пожароопасности. Все силы и средства брошены на ликвидацию огня, работает авиация, также ждем усиления из федерального центра", - сообщил глава региона.

Пресс-служба ГУ МЧС России по краю сообщила, что наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, где лесной пожар оказался между двух населенных пунктов - Большой Утриш и Малый Утриш.

Анапа Утриш

Новости

Песков не увидел в Белоруссии угрозы российскому бизнесу и гражданам

Навальный попал в больницу

Песков призвал не спешить с однозначными заявлениями об отравлении Навального

Песков призвал не спешить с однозначными заявлениями об отравлении Навального
Пандемия коронавируса

Главный инфекционист Минздрава назвал условия для повторного заражения COVID-19

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 4 696 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 4 696 случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Кипр решил открыть границу для некоторых россиян

Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Трейдеры предупредили о возможном подорожании перевалки зерна в Новороссийске

Гендиректор "Вектора" объяснил необходимость нескольких вакцин от COVID-19

Гендиректор "Вектора" объяснил необходимость нескольких вакцин от COVID-19
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Навальный попал в больницу

В Омске у Навального не нашли ингибиторов холинэстеразы, но сразу вкололи атропин. Обобщение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');