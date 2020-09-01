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Камчатка сняла строгий пропускной режим для приезжих

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - На Камчатке в связи с нормализацией обстановки по коронавирусной инфекции отменены обязательные электронные пропуска для приезжих, не имеющих местной прописки, сообщает во вторник министерство здравоохранения Камчатского края.

"С 1 сентября отменены электронные пропуска для граждан, прибывающих из других регионов на территорию Камчатского края", - приводятся в сообщении слова врио заместителя правительства региона Романа Василевского.

Василевский отметил, что в аэропорту Петропавловска-Камчатского продолжает работать тест-лаборатория на базе передвижного фельдшерско-акушерского пункта. Добровольно провериться на COVID-19 в ней могут все желающие.

Как сообщалось, с 10 июня в Камчатском крае был введен строгий режим электронных пропусков для приезжих, не имеющих местной прописки. Въезд в край был разрешен, помимо местных жителей, по приглашению компаний-работодателей, туристических компаний или близких родственников. Пропускной режим был введен в качестве меры предупреждения завоза в край и распространения новой коронавирусной инфекции.

В аэропорту Петропавловска-Камчатского была установлена лаборатория для экспресс-тестирования на COVID-19. Въезжающие были обязаны предъявить справку об отсутствии ковида из региона убытия, либо пройти экспресс-тестирование в аэропорту.

По данным Минздрава Камчатского края на 1 сентября, в регионе с начала эпидемии зарегистрированы 3 тыс. 864 человек с COVID-19. Сейчас в стационарах находятся 97 человек, в том числе 42 пациента с ковидной пневмонией. За все время эпидемии в крае выздоровели 3 тыс. 157 человек. С 1 сентября в крае в режиме многопрофильного госпиталя для приема больных с новой коронавирусной инфекцией работает только городская больница №2 Петропавловска-Камчатского. В пик эпидемии для работы с ковидными больными были перепрофилированы восемь медицинских учреждений Камчатки.

Камчатка

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