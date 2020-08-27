Разработчик "Новичка" исключил его использование против Навального

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Один из разработчиков отравляющего вещества "Новичок" Владимир Углев назвал нереальной версию, по которой в отношении политика Алексея Навального могли применить боевые ОВ, в том числе "Новичок".

Ранее Spiegel, The Insider и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что такую версию рассматривают медики берлинской клиники Шарите, куда доставили Навального. По их сведениям, эти врачи связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. По версии тех же СМИ, в организме Гебрева обнаружили нервно-паралитическое вещество, относящееся к классу "Новичок".

Углев также напомнил, что в СМИ сейчас "некоторые эксперты и около-эксперты говорят, что Навального пытались отравить боевым нервнопаралитическим ОВ типа зарин, зоман, "Новичок".

Данную версию, по его словам, нельзя рассматривать по двум причинам.

"Во-первых, эти ОВ обладают огромной скоростью воздействия, потому что выполняют главную свою задачу - вывести из строя солдата в течении 10-ти минут даже при накожной аппликации, - сказал Углев. - Так что я полагаю, что с Навальным было бы покончено ещё за тем же столиком, за которым он пил чай".

"Во-вторых, использование этих веществ в той ситуации, я имею в виду общепит, может привести к поражению самого исполнителя акции", - продолжил ученый.

Навальный впал в кому 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лечить его начали в Омске. Его сторонники считают, что его отравили, возможно, в кофейне в аэропорту, где он выпил стакан чая. Омские врачи заявили, что анализы не выявили в организме пациента никаких отравляющих врачей. Клиника Шарите 24 августа заявила, что у него выявлены признаки интоксикации субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы - соединений, которые встречаются как в составе отравляющих веществ, так и медицинских препаратов.

Углев тогда сказал, что эти вещества при большой дозировке могут воздействовать как нервно-паралитические фосфорорганические отравляющие вещества вроде зарина или табуна.

"Эти вещества являются ингибиторами холинэстеразы, которыми лечат болезни типа Альцгеймера. При нужной дозировке они больным помогают, видимо, нормализуют систему передачи нервного импульса, но это уже вопрос по медицинской части", - говорил он.