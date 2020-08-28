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Hearst Corporation вышла из сети российских региональных СМИ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американская Hearst Corporation продала Виктору Шкулеву долю в сети из 43 региональных сайтов, среди которых уральский E1.ru и новосибирский Ngs.ru, которыми владела через Hearst Shkulev Digital Regional Network, пишет "Коммерсантъ".

Шкулев подтвердил информацию о полном выходе Hearst из сети городских порталов. Сумму сделки он не назвал, но сказал, что заплатил за долю партнеров собственными деньгами. По его словам, сделку предложил он. В Hearst Corporation на запрос газеты не ответили.

По данным "СПАРК-Интерфакс", зарегистрированное в феврале 2020 года АО "СГП Холдинг" Шкулева выкупило доли в компаниях, связанных с сетью. Структура сделки была сложной. 30 июля "СГП Холдинг" приобрел у голландской Hearst Shkulev Digital Regional Network 99% ООО "Сеть городских сайтов" и 1% ООО "Интернет-технологии", а также 20% ООО "Эйчэсди Холдинг" у ООО "Ай-пи-эйч Холдингз Восток" (принадлежит голландской International Publications Holding).

Теперь сеть городских порталов работает под брендом Shkulev Media Holding без слова Hearst. Американская корпорация сохранила 20% холдинга Hearst Shkulev Media, который издает в России журналы Elle, Maxim, Marie Claire и другие. Hearst была его соучредителем, а в 2015 году после вступления в силу ограничений на долю иностранных акционеров в российских СМИ, Шкулев увеличил свою долю с 50% до 80%.

По словам источника "Коммерсанта" на медиарынке, сделка обсуждалась весь последний год. Одной из причин стали "многочисленные упреки в финансировании деятельности городских порталов в России американской стороной", что вызывало вопросы к освещению таких тем, как протесты в сквере Екатеринбурга или взрыв в жилом доме в Магнитогорске, утверждает он.

"Политических причин у сделки нет", - заявил Шкулев.

"Городские порталы — одни из самых посещаемых в регионах, это хороший инструмент влияния на освещение событий. Окологосударственным структурам было бы интересно иметь предсказуемого партнера, не имеющего отношения к американским деньгам", - считает глава консалтинговой группы "Пирогов и партнеры" Александр Пирогов. По его мнению, сделка позволит проекту больше зарабатывать и упростит госкорпорациям принятие решений о выделении ему бюджетов на освещение своей деятельности в городе и регионе.

Hearst Shkulev Digital Regional Network — крупнейшая в стране сеть городских онлайн-СМИ, объединяющая 43 сайта, чьи редакции находятся в 17 городах. В нее входят "Фонтанка.ру" (ею Виктор Шкулев владел без участия Hearst), екатеринбургский E1.ru, новосибирский Ngs.ru, омский Ngs55.ru, челябинский 74.ru и другие. Все они работают на единой технологической платформе и объединены в рекламную сеть. Ежедневная аудитория сети в августе составиля 1,5 млн уникальных посетителей, сказали в компании.

Финансовые показатели сети не раскрываются, но, например, выручка входящих в нее ООО "Сеть городских порталов" в 2019 году составила 515 млн рублей, чистый убыток — 1,4 млн рублей, а аналогичные показатели ООО "Сеть городских сайтов" —110 млн рублей и 12,5 млн рублей соответственно (данные "СПАРК-Интерфакс").

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Hearst Corporation Виктор Шкулев Hearst Shkulev Digital Regional Network

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