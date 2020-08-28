Hearst Corporation вышла из сети российских региональных СМИ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американская Hearst Corporation продала Виктору Шкулеву долю в сети из 43 региональных сайтов, среди которых уральский E1.ru и новосибирский Ngs.ru, которыми владела через Hearst Shkulev Digital Regional Network, пишет "Коммерсантъ".

Шкулев подтвердил информацию о полном выходе Hearst из сети городских порталов. Сумму сделки он не назвал, но сказал, что заплатил за долю партнеров собственными деньгами. По его словам, сделку предложил он. В Hearst Corporation на запрос газеты не ответили.

По данным "СПАРК-Интерфакс", зарегистрированное в феврале 2020 года АО "СГП Холдинг" Шкулева выкупило доли в компаниях, связанных с сетью. Структура сделки была сложной. 30 июля "СГП Холдинг" приобрел у голландской Hearst Shkulev Digital Regional Network 99% ООО "Сеть городских сайтов" и 1% ООО "Интернет-технологии", а также 20% ООО "Эйчэсди Холдинг" у ООО "Ай-пи-эйч Холдингз Восток" (принадлежит голландской International Publications Holding).

Теперь сеть городских порталов работает под брендом Shkulev Media Holding без слова Hearst. Американская корпорация сохранила 20% холдинга Hearst Shkulev Media, который издает в России журналы Elle, Maxim, Marie Claire и другие. Hearst была его соучредителем, а в 2015 году после вступления в силу ограничений на долю иностранных акционеров в российских СМИ, Шкулев увеличил свою долю с 50% до 80%.

По словам источника "Коммерсанта" на медиарынке, сделка обсуждалась весь последний год. Одной из причин стали "многочисленные упреки в финансировании деятельности городских порталов в России американской стороной", что вызывало вопросы к освещению таких тем, как протесты в сквере Екатеринбурга или взрыв в жилом доме в Магнитогорске, утверждает он.

"Политических причин у сделки нет", - заявил Шкулев.

"Городские порталы — одни из самых посещаемых в регионах, это хороший инструмент влияния на освещение событий. Окологосударственным структурам было бы интересно иметь предсказуемого партнера, не имеющего отношения к американским деньгам", - считает глава консалтинговой группы "Пирогов и партнеры" Александр Пирогов. По его мнению, сделка позволит проекту больше зарабатывать и упростит госкорпорациям принятие решений о выделении ему бюджетов на освещение своей деятельности в городе и регионе.

Hearst Shkulev Digital Regional Network — крупнейшая в стране сеть городских онлайн-СМИ, объединяющая 43 сайта, чьи редакции находятся в 17 городах. В нее входят "Фонтанка.ру" (ею Виктор Шкулев владел без участия Hearst), екатеринбургский E1.ru, новосибирский Ngs.ru, омский Ngs55.ru, челябинский 74.ru и другие. Все они работают на единой технологической платформе и объединены в рекламную сеть. Ежедневная аудитория сети в августе составиля 1,5 млн уникальных посетителей, сказали в компании.

Финансовые показатели сети не раскрываются, но, например, выручка входящих в нее ООО "Сеть городских порталов" в 2019 году составила 515 млн рублей, чистый убыток — 1,4 млн рублей, а аналогичные показатели ООО "Сеть городских сайтов" —110 млн рублей и 12,5 млн рублей соответственно (данные "СПАРК-Интерфакс").