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Экономика

Издатель Elle и Maxim Шкулёв купил контрольный пакет акций интернет-газеты "Фонтанка"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент "Херст Шкулев Медиа" (издает журналы Elle и Maxim) Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа" - издателя петербургской интернет-газеты "Фонтанка".

"Эта сделка - крупнейшая на рынке СМИ Петербурга за последнее время и одна из самых крупных в стране в разряде электронных медиа. Соответствующее заявление сделал 10 января председатель совета директоров "Ажур-медиа" Андрей Константинов", - отмечается в публикации "Фонтанки".

Сумма сделки не называется.

В редакции уточняют, что акционерами компании являются пять физических лиц, включая основателей проекта Константинова (Баконина), Александра Горшкова, Евгения Вышенкова и Андрея Потапенко. "Прежние партнеры (девелоперская компания Fort Group - ИФ) приняли решение о полном выходе из бизнеса, мы уважаем это решение", - приводит слова Константинова издание.

"Это событие открывает новые перспективы и возможности для "Фонтанки". Давняя мечта тех, кто создавал интернет-газету, заключалась в том, чтобы найти надежного и профессионального партнера, с которым вместе можно было бы развивать наш проект. Я очень доволен, что интерес к "Фонтанке" проявил Шкулев, с которым мы знакомы с 1994 года со времен работы в "Комсомольской правде". Это один из самых серьезных в мире медиа людей в России; предприниматель, говорящий с нами на одном языке. Он много опытнее нас, но нам понятны и близки его взгляды на бизнес", - добавил Константинов, подчеркнув, что серьезных изменений в редакционной политике издания не предполагается.

В разговоре с "Фонтанкой" Шкулев подчеркнул, что покупка акций издания не связана с предстоящими выборами губернатора Санкт-Петербурга.

"Вопрос закономерный, но это почти случайное совпадение, что наша сделка завершена в тот год, когда состоятся выборы губернатора Петербурга. (...) В конце концов, для нас как для инвесторов этого проекта выбирается губернатор или не выбирается губернатор - не имеет значения. Все-таки мы в большей степени сориентированы на другое: на рынок и на то, что на этом рынке интересует горожан. Мы точно знаем, что политические новости не являются приоритетными для нашей аудитории", - сказал он.

Компания "Херст Шкулев Медиа" издает такие журналы, как Elle, Elle Girl, Maxim, Marie Claire, "Антенна-Телесемь", StarHit, "Вокруг Света" и "Счастливые родители". Совокупный тираж изданий превышает 4 млн экземпляров, cуммарная аудитория изданий - 17 млн человек.

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