Турбизнес и отельеры попросили Мишустина продлить продажу туров с кэшбеком

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии попросили премьер-министра Михаила Мишустина продлить на будущий год, действие программы субсидирования внутреннего туризма, по которой на туры по России туристам начисляется кэшбек. Копия обращения есть у "Интерфакса".

Письмо подписали руководители Российского союза туриндустрии (РСТ), Ассоциации туроператоров России (АТОР), Российской гостиничной ассоциации (РГА), комитета ТПП по предпринимательству в сфере туризма, комиссии РСПП по туристской индустрии.

"Понятно, что программа кэшбека в сфере туризма запускалась Ростуризмом и АО "Национальная система платежных карт" в срочном порядке, поэтому времени на всестороннюю ее подготовку, включая масштабную рекламу и решение всех технических вопросов, просто не было. И, тем не менее, реализация с 20 по 28 августа 2020 года по данной программе туров на сумму более 1 млрд рублей, свидетельствует об ее исключительной востребованности", - подчеркивается в письме.

Авторы обращения предлагают повторить акцию в ближайшее время, а затем перевести продажи в режим нон-стоп на той же электронной площадке, включая реализацию туров на следующий год.

"Это позволит не только повысить загрузку российских курортов и гостиниц в очень трудный для них период, сохранить рабочие места, повысить налоговые поступления, но и создать по-настоящему эффективный механизм поддержки потребителей, расширив возможности путешествовать и оздоравливаться на отечественных курортах нашим соотечественникам с относительно невысоким уровнем доходов", - считают они.

Авторы письма попросили Мишустина также рассмотреть возможность переноса на будущий год части выделенных на реализацию программы бюджетных средств, если до конца 2020 года их не удастся освоить в полном объеме, и выразили надежду на продолжение программы в последующие годы.

Бизнес выразил благодарность правительству за эту програму. Стимулирование поездок по стране оказалось "исключительно актуальным" в условиях кризиса и снижения реально располагаемых доходов населения, говорится в обращении.

"Более того, программа кэшбека туристам за купленные туры поможет решить одну из ключевых проблем отечественного туристского рынка - расширить границы высокого сезона", - пишут предприниматели.

Они считают, что проект поможет и в освоении новых туристских направлений.

Распродажа туров по России с кэшбеком на сайте мирпутешествий.рф проходит с 21 по 28 августа. В программе участвуют около 2000 туроператоров и отелей, предлагающих около миллиона вариантов поездок. В рамках акции путешественники могут получать кэшбек в размере до 20% стоимости поездки.

Продолжительность поездки не должна быть меньше 4 ночей, оплатить ее надо онлайн картой "Мир" на сайте туроператора или отеля.

По данным Ростуризма, по состоянию на пятницу туров с кэшбеком приобретено на 1,1 млрд рублей. На эту программу программы правительство выделило 15 миллиардов рублей.