Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55Заразились
на 28.08В России 980 405+4 829В мире 24 452 629+275 793

Турбизнес и отельеры попросили Мишустина продлить продажу туров с кэшбеком

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии попросили премьер-министра Михаила Мишустина продлить на будущий год, действие программы субсидирования внутреннего туризма, по которой на туры по России туристам начисляется кэшбек. Копия обращения есть у "Интерфакса".

Письмо подписали руководители Российского союза туриндустрии (РСТ), Ассоциации туроператоров России (АТОР), Российской гостиничной ассоциации (РГА), комитета ТПП по предпринимательству в сфере туризма, комиссии РСПП по туристской индустрии.

"Понятно, что программа кэшбека в сфере туризма запускалась Ростуризмом и АО "Национальная система платежных карт" в срочном порядке, поэтому времени на всестороннюю ее подготовку, включая масштабную рекламу и решение всех технических вопросов, просто не было. И, тем не менее, реализация с 20 по 28 августа 2020 года по данной программе туров на сумму более 1 млрд рублей, свидетельствует об ее исключительной востребованности", - подчеркивается в письме.

Авторы обращения предлагают повторить акцию в ближайшее время, а затем перевести продажи в режим нон-стоп на той же электронной площадке, включая реализацию туров на следующий год.

"Это позволит не только повысить загрузку российских курортов и гостиниц в очень трудный для них период, сохранить рабочие места, повысить налоговые поступления, но и создать по-настоящему эффективный механизм поддержки потребителей, расширив возможности путешествовать и оздоравливаться на отечественных курортах нашим соотечественникам с относительно невысоким уровнем доходов", - считают они.

Авторы письма попросили Мишустина также рассмотреть возможность переноса на будущий год части выделенных на реализацию программы бюджетных средств, если до конца 2020 года их не удастся освоить в полном объеме, и выразили надежду на продолжение программы в последующие годы.

Бизнес выразил благодарность правительству за эту програму. Стимулирование поездок по стране оказалось "исключительно актуальным" в условиях кризиса и снижения реально располагаемых доходов населения, говорится в обращении.

"Более того, программа кэшбека туристам за купленные туры поможет решить одну из ключевых проблем отечественного туристского рынка - расширить границы высокого сезона", - пишут предприниматели.

Они считают, что проект поможет и в освоении новых туристских направлений.

Распродажа туров по России с кэшбеком на сайте мирпутешествий.рф проходит с 21 по 28 августа. В программе участвуют около 2000 туроператоров и отелей, предлагающих около миллиона вариантов поездок. В рамках акции путешественники могут получать кэшбек в размере до 20% стоимости поездки.

Продолжительность поездки не должна быть меньше 4 ночей, оплатить ее надо онлайн картой "Мир" на сайте туроператора или отеля.

По данным Ростуризма, по состоянию на пятницу туров с кэшбеком приобретено на 1,1 млрд рублей. На эту программу программы правительство выделило 15 миллиардов рублей.

Михаил Мишустин Мир РСТ АТОР РГА РСПП ТПП Ростуризм

Новости по теме

Новости

Минниханов попросил у Путина финансовой помощи для республики

Суд арестовал экс-директора РКК "Энергия" по делу о крупном хищении

Суд арестовал экс-директора РКК "Энергия" по делу о крупном хищении
Навальный попал в больницу

Charite сообщила о небольшом улучшении у Навального

Charite сообщила о небольшом улучшении у Навального
Навальный попал в больницу

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне
Навальный попал в больницу

Меркель будет добиваться большей ясности в ситуации с Навальным

Пандемия коронавируса

Прививать детей от коронавируса в этом году в России не будут

Прививать детей от коронавируса в этом году в России не будут

В Кремле надеются, что резерв силовиков Минску не пригодится

В Кремле надеются, что резерв силовиков Минску не пригодится

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия властей страны

Экономический кризис

Торговые центры заявили, что не могут получить отсрочку по налогам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');