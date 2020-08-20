Ростуризм откроет горячую линию для туристов, которые не смогут получить кэшбек за туры по РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ростуризм в четверг откроет горячую линию для туристов, у которых возникнут проблемы с получением кэшбека после покупки туров по России в рамках программы субсидирования внутреннего туризма, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия24".

Она напомнила, что программа кэшбека позволяет получить возврат средств за туры по России. Деньги должны вернуться на счет не дольше, чем за пять дней. Если по какой-то причине это не получится, туристы смогут обратиться на горячую линию Ростуризма.

Ростуризм организовал линию вместе с платежной системой "Мир". Ее телефон заработает с четверга, а необходимая информация появится на сайте мирпутешествий.рф. Граждане, которым удобнее писать в мессенджеры, смогут пообщаться с чат-ботом в WhatsApp.

По словам Догузовой, уже сейчас в Ростуризм и ассоциацию "Турпомощь" поступает множество вопросов по покупке туров в рамках программы.

Распродажа путешествий по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю до 28 августа. В ее рамках туристы могут получить кэшбек до 20% от стоимости туров при соблюдении ряда условий. Продолжительность поездки не должна быть меньше 4 ночей, оплатить ее надо онлайн картой "Мир" на сайте туроператора или отеля. На реализацию программы правительство выделяет 15 миллиардов рублей.