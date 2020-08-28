НКО получили 3 млрд рублей президентских грантов на борьбу с COVID-19

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Фонд президентских грантов уже дал около 3,25 млрд рублей НКО, которые борются с распространением и последствиями коронавируса, рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Сейчас мы распределили 2 млрд рублей от государства и 1,25 млн рублей от спонсоров на 900 проектов из 78 регионах страны, - уточнил он. - Среди них поддержка врачей, волонтерство, поддержка людей старшего поколения".

С 1 сентября фонд объявляет новый конкурс на 2021 год для НКО, которые борются с коронавирусом.

"Если объявим в январе, деньги НКО получат только в мае. Жалко, время уходит. А так уже к 1 февраля они смогут получить деньги и приступить к реализации проекта", - объяснил Кириенко.

О проведении специального конкурса президент Владимир Путин объявил 8 июня на видеовстрече с работниками социальных учреждений и некоммерческих организаций.

Заявки принимались по трем грантовым направлениям, самым популярным среди участников конкурсов стало "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" - 1 639 проектов. 1 213 инициатив подано по направлению "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", еще 1 016 - по направлению "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства".

Многие из представленных инициатив связаны с оказанием помощи семьям с заразившимися коронавирусом.

Реализация проектов начнется с 1 сентября.

Этот конкурс внеплановый. Предусмотренные на 2020 год два конкурса президентских грантов были проведены в период до 15 июня, и, таким образом, за первое полугодие поддержку уже получили 4 419 инициатив.