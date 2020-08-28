Два российских Су-27 поднимались на перехват B-52 над Черным морем

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Два российских истребителя Су-27 в пятницу сопроводили над Черным морем стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Военные заявили, что после приближения российских самолетов американский В-52Н улетел. Экипажи Су-27 соблюдали международные правила использования воздушного пространства, отмечается в сообщении.