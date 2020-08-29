Су-27 "перехватили" стратегический бомбардировщик ВВС США над Балтикой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Два российских истребителя Су-27 сопроводили над Балтийским морем стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Там отметили, что инцидент произошел накануне: российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к границе воздушная цель, после чего в воздух поднялись два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировали его, и после разворота иностранного военного самолета в сторону от границы благополучно вернулись на аэродром базирования.

В Центре подчеркнули, что весь полет российских истребителей Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами. Американский самолет не нарушил границу.

Накануне сообщалось о "перехвате" американского бомбардировщика В-52Н и самолета-разведчика RC-135 над Черным морем.