Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55Заразились
на 28.08В России 980 405+4 829В мире 24 734 448+281 819

Су-27 "перехватили" стратегический бомбардировщик ВВС США над Балтикой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Два российских истребителя Су-27 сопроводили над Балтийским морем стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Там отметили, что инцидент произошел накануне: российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к границе воздушная цель, после чего в воздух поднялись два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировали его, и после разворота иностранного военного самолета в сторону от границы благополучно вернулись на аэродром базирования.

В Центре подчеркнули, что весь полет российских истребителей Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами. Американский самолет не нарушил границу.

Накануне сообщалось о "перехвате" американского бомбардировщика В-52Н и самолета-разведчика RC-135 над Черным морем.

Балтийское море США

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Источник назвал сроки проверки обстоятельств госпитализации Навального

Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Более тысячи человек вышли поддержать Фургала в Хабаровске

Более тысячи человек вышли поддержать Фургала в Хабаровске

Гендиректор "Мособлэнерго" и его зам задержаны по делу о взятке

Что произошло за день: пятница, 28 августа

Российские военные обнародовали кадры учений у границы с Аляской

Башкирия предварительно оценила ущерб от приватизации БСК в 35 млрд руб.

Башкирия предварительно оценила ущерб от приватизации БСК в 35 млрд руб.

Минниханов попросил у Путина финансовой помощи для республики

Суд арестовал экс-директора РКК "Энергия" по делу о крупном хищении

Суд арестовал экс-директора РКК "Энергия" по делу о крупном хищении
Навальный попал в больницу

Charite сообщила о небольшом улучшении у Навального

Charite сообщила о небольшом улучшении у Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');