Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились встретиться в Москве, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Путин "тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения".
В свою очередь пресс-служба белорусского президента сообщает, что встреча Путина и Лукашенко состоится "в ближайшее время".
Ранее в воскресенье о разговоре Путина и Лукашенко сообщила пресс-служба белорусского президента.
Путин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) заявил, что российская сторона считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися. Он также отметил, что в мире вообще не существует "ничего идеального".
Лукашенко 30 августа отмечает 66-летие.