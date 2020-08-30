Участники оппозиционного марша начали собираться в центре Минска
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В центр Минска начинают выдвигаться участники несанкционированного оппозиционного "Марша мира и независимости", запланированного на воскресенье.
Как передает корреспондент "Интерфакса", жители спальных районов города формируют колонны у станций метро, а затем пешком направляются в центр города. У них в руках бело-красно-белые флаги (используются оппозицией - ИФ) и плакаты. Среди протестующих люди разных возрастов, многие идут с детьми.
Первые группы митингующих уже добрались до центра Минска. В условиях перекрытия площади Независимости люди собираются на одноименном проспекте и прилегающих улицах. Колонны протестующих растягиваются на тротуарах вдоль всего проспекта.
Тем временем по проспекту Независимости в направлении одноименной площади проследовала колонная черных пикапов без номеров с красно-зелеными флагами (государственная символика, используют преимущественно сторонники Лукашенко - ИФ) и заградительными щитами на крыше.
Рядом с площадью Независимости усилены меры безопасности с привлечением значительных сил милиции.
Как сообщают очевидцы, на прилегающие улицы стягивается все больше грузовиков с ОМОНом. В частности спецтехника развернута на улице Володарского и Энгельса. Грузовики с милицией припаркованы рядом с Национальным художественным музеем на улице Ленина.
Под дополнительную охрану взята также администрация президента Белоруссии на пересечении улиц Карла Маркса, Энгельса и Кирова.
В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. С тех пор в стране продолжаются акции протеста несогласных с их итогами.
Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
Протестующие требуют проведения повторных выборов.