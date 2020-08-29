Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россия исходит из того, что президентские выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа, и с тех пор в стране проходят акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным ЦИК, с огромным отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко (80,1%), а его основной оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

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