Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в воскресенье телефонный разговор.

"Путин позвонил Лукашенко", - говорится в сообщении, пресс-службы Лукашенко.

Подробностей разговора БелТА пока не приводит.

Телеканал "Беларусь 1" в свою очередь сообщил, что "лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы". "Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Беларуси", - говорится в его сообщении. Помимо того, Лукашенко и Путин обсудили обстановку вокруг республики.