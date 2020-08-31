Роспотребнадзору известно о распространении индонезийского коронавируса в России

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса, вызывающий COVID-19, о котором недавно объявили в Индонезии, с февраля известен ученым. Он широко распространен в мире и в России в частности, и нет оснований полагать, что он вызывает болезнь в более тяжелой форме, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там добавили, что и у Всемирной организации здравоохранения нет подтверждений, что мутация может приводить к изменению тяжести течения заболевания.

В Индонезии микробиологи заявили, что выявили в стране и соседних Малайзии и Сингапуре вирус SARS-CoV-2 с мутацией D614G в белке S, пишет Jakarta Post. Мутация встречается в 40% секвенированных геномов коронавируса. Ученые считают, что эта мутация делает вирус более контагиозным. По их словам, лабораторные опыты показали, что он в десять раз больше передается от клетки к клетке по сравнению с штаммом из Китая.

По данным Роспотребнадзора, предположения о том, что эта мутация делает вирус более заразным, появились в конце июля, сейчас их проверяют, окончательных данных об этом нет.