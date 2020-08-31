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Еще один свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском месте

Еще один свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском месте
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Еще один свидетель по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова сообщил, что артист вышел с пассажирского места, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Очевидец Андрей Гаев в ночь аварии пил пиво с другом, главным свидетелем по делу о ДТП.

"С пассажирского места Jeep актера вышел мужчина с взлохмаченными волосами. (...) Я смотрю на него: он вышел, был непонятный, сонный, нетрезвый. Выглядит, будто ты напился, тебя разбудили и ты не понимаешь, что происходит. Я не сразу узнал (Ефремова - ИФ), вижу лицо знакомое. Не мог вспомнить фамилию", - заявил свидетель Гаев в Пресненском суде Москвы.

Он отметил, что с водительского места его друга обматерил "какой-то блатной фраерок" - со слов главного свидетеля Александра Кобца, и они ушли с места аварии.

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Гаев отдельно уточнил, что у него хорошее зрение и ему обидно за Кобца, которого выставили "слепым алкоголиком". По его словам, с другом они воевали в Донбассе, и Кобец там стрелял и даже спас ему жизнь. Сам Кобец в суде ранее заявлял, что Ефремов был в машине не один и не за рулем, при этом очевидец практически слепой на один глаз.

Гаев также признался, что около шести раз привлекался к административной ответственности, в том числе несколько раз за распитие алкоголя в общественных местах.

Неизвестный мужчина в машине

Кроме него в суде выступил другой свидетель защиты - Теван Бадасян. По его словам, Ефремов был в машине с неизвестным мужчиной.

"В 21:10 или в 21:15 передо мной шел мужчина. Стоял Jeep с "блатным номером". Человек сел на заднее сидение. Я точно видел! (...) ни впереди, ни за рулём не было никого вообще, это был высокий человеке в бейсболке, выше вас", - заявил Бадасян в Пресненском суде.

По его словам, он находился рядом с Плотниковым переулком рядом с баром "Улисс", поскольку покупал рядом контрабандные сигареты.Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Процесс по делу Ефремова в суде входит в завершающую стадию.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 июня – 31 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва Пресненский суд

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