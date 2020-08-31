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Ефремов заявил, что не принимает наркотики и что "его втянули"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, сообщил в Пресненском суде, что не употреблял наркотики, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Были у меня там вечеринки, но я не помню в себе такой тяги, чтобы я это употреблял", - добавил артист.

В понедельник, 31 августа, Пресненский суд Москвы начал допрос Ефремов.

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"Я трудно помню, может я сам поддался, может меня втянули. (...) Я прошу суд не брать во внимание мои (первые - ИФ) показания, я был сильно пьян. Откуда наркотики взялись, я не знаю (...) Я не помню даже удара (ДТП - ИФ) ", - заявил актер.

По его словам, он плохо помнит тот день с 3-4 часов дня. "К тому времени я выпил уже бутылку водки", - сказал обвиняемый.

"Я (сначала) вину признал, потому что человек с похмелья - нервный (...) На самом деле я не виноват... На видео (после ДТП - ИФ) я говорил, что я не виноват. Там вырезали частицу "не", - отвечает Ефремов на допросе.

По словам актера, в своем видеообращении он не признавал вину, а хотел показать, что готов идти на контакт с семьей Захарова.

"Моя вина - в пьянстве", - заключил актер.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП с его участием произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Хроника 08 июня – 31 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Сергей Захаров Москва Пресненский суд

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