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Переболевший COVID-19 министр энергетики Новак вышел на работу в офис

Переболевший COVID-19 министр энергетики Новак вышел на работу в офис
Министр энергетики РФ Александр Новак
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Александр Новак вышел на работу в офис после перенесенного заболевания COVID-19, сообщил "Интерфаксу" представитель Минэнерго.

По его словам, результаты трех тестов на COVID-19 у чиновника перед выходом в офис отрицательные, самочувствие у министра хорошее.

О том, что Новак заразился коронавирусом, стало известно 18 августа. Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Он прилетел (на Дальний Восток - ИФ), собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие (в рабочей поездке премьера по региону - ИФ). Дай бог ему здоровья", - сказал Мишустин.

Как уточнил представитель Минэнерго, положительным оказался тест, проведенный на Камчатке, после чего министр вернулся в Москву, где еще два теста подтвердили наличие коронавируса.

Хроника 09 января – 31 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Новак Минэнерго Коронавирус

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