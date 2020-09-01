В Минздраве РФ заявили, что впасть в кому можно без видимых причин

Таким образом в ведомстве прокомментировали инцидент с заболеванием Алексея Навального

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Случаи комы без видимых причин - довольно распространенное явление в медицинской практике, утверждает профессор, главный специалист Минздрава России по анестезиологии и реаниматологии Игорь Молчанов.

"Конечно и неоднократно (фиксировались случаи комы без видимых причин и признаков внешнего воздействия - ИФ). Это одна из основных наших проблем, когда мы получаем пациента в коме неизвестной этиологии", - заявил "Интерфаксу" Молчанов в ответ на запрос об обстоятельствах заболевания оппозиционера Алексея Навального.

По словам Молчанова, такие ситуации встречаются "достаточно часто". На просьбу прокомментировать, с чем связаны такого рода состояния, профессор сказал: "Как правило, это как раз те коматозные состояния, которые могут быть связаны и с инсультом, и с острым коронарным синдромом, с аритмогенной остановкой кровообращения, которые могут спонтанно восстанавливаться, но приводят к тяжелой гипоксии".

"Отравление" Навального

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после ухудшения состояния здоровья на рейсе Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа его доставили в берлинскую клинику Charite. 24 августа врачи заявили об обнаружении в его организме следов интоксикации субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но какой именно - пока не известно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.

Соратники Навального подозревают, что оппозиционера отравили. Лечившие Навального российские медики, а также представители правоохранительных органов РФ утверждают, что не выявили никаких отравляющих и сильнодействующих веществ.