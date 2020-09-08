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Один из создателей "Новичка" предположил, что Навального хотели сделать инвалидом

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционера Алексея Навального не собирались убивать, но хотели сделать инвалидом и вывести из строя, допустил в интервью эстонскому порталу ERR российский химик Вил Мирзаянов. Он называет себя одним из создателей отравляющего вещества "Новичок". Сейчас он живет в США.

Навальный попал в больницу

"Это чудовищная месть, так как с большой вероятностью Навальный останется инвалидом", - сказал он.

Мирзаянов полагает, что "за отравлением стоит ГРУ", сотрудники которого были уверены, что яд исчезнет из организма Навального. Современные технологии позволят найти следы отравляющих веществ, "но в Омске и других городах подобных установок, разумеется, нет, так как они очень дороги", объяснил эксперт.

В Москве, по его оценке, подобные установки должны быть, "но информация из Москвы идет через спецорганы, так что доверять этой информации никак нельзя".

Запрос Генпрокуратуры России о правовой помощи, в рамках которого у Берлина попросили результаты анализов Навального, Мирзаянов считает "трюком". Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что расследование инцидента с Навальным начнется, если Берлин поможет подтвердить, что в организме пациента были отравляющие вещества. Омские врачи следов яда у него не нашли.

"В то же время Германия не сможет отказать в представлении результатов тестов. Так что начнется большой спор, и все этим и закончится. Никто не даст России спектра, так как уже Россия начнет спекулировать, что что-то не совпадает...Это бесконечный круг", - считает химик. По его оценке в Москве хотят затянуть дискуссию по этой теме, чтобы вопрос потерял остроту.

Навальному стало плохо 20 августа по пути из Томска в Москву. Он был экстренно госпитализирован в Омске. Омские и московские врачи не нашли в его организме следов ядов. В Германии, куда его перевезли на лечение, эксперты заявили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

Еще один создатель "Новичка" Владимир Углев говорил, что исключает применение к Навальному боевых нервнопаралитических отравляющих веществ типа зарина или "Новичка". Он объяснял, что ОВ рассчитаны на быстрый эффект, и оппозиционеру стало бы плохо уже в Томске. Также он отметил высокий риск отравления для исполнителей.

Углев и Мирзаянов комментировали отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. По версии британских властей, там также использовался "Новичок".

7 сентября клиника Charite сообщила, что Навальному стало лучше, его вывели из комы, и он начал реагировать на слова. Его начали постепенно снимать с искусственной вентиляции легких. Говорить о долгосрочных последствий отравления для его здоровья, они считают, еще слишком рано.

Хроника 20 августа – 08 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Берлин Кремль ГРУ Вил Мирзаянов Владимир Углев Новичок

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